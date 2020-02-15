هنيدي يدفع مؤلف “صعيدي في الجامعة الأمريكية” لمقاضاة شركة عالمية

متابعة بتجـــــــــرد: قرر السيناريست المصري مدحت العدل مقاضاة شركة «أوبر» لما أسماه بالسطو على حقوقه الأدبية في إعلانها الجديد باستخدامها الشخصية التي جسدها الفنان المصري محمد هنيدي في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» دون الحصول على موافقته الكتابية باعتباره مؤلف الفيلم.
وأصدر المحامي المصري حسام لطفي، وكيل مدحت العدل، بياناً صحفياً لكشف ملابسات الأزمة، وجاء نصه: أعرب الفنان الدكتور مدحت العدل عن أسفه في أن تتورط شركة «أوبر» في إعلان عن النقل الجماعي متعدية على حقوقه كمؤلف لفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» ومبدع للشخصية المحورية فيه التي جسدها الفنان محمد هنيدي في الفيلم والإعلان، حيث استخدم الإعلان جملاً حوارية من الفيلم نفسه.
وتابع: وتورطت الشركة في استخدام أغنية من تأليفه أداها الفنان محمد هنيدي في فيلم «همام في أمستردام» وقد تم ذلك دون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف.
وأشار المحامي في بيانه إلى تواصله مع الشركة العالمية، التي رفضت الاعتراف بحقوق مؤكله الأدبية والمادية، وعلى إثره أخطر الجهات المعنية بما تم من تعدٍ على حقوق العدل، وهو ما يعرضهم لعقوبة قانونية بالحبس والغرامة.
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