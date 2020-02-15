حسين الجسمي يفاجئ جمهور “فبراير الكويت” ويتألّق في ليلة عيد الحب

متابعة بتجــــــــرد: أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلاً غنائياً كبيراً في مهرجان “فبراير الكويت” تزامناً مع الإحتفال بعيد الحب.

وقدّم “الجسمي” على مسرح مركز الأمير جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت، باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات. وفي مفاجأة للجمهور، قدّم أغنية Yesterday لفريق The Beatles بأسلوبه الخاص، فتفاعل معه الحضور بشكل لافت.

وتصدر إسم حسين الجسمي “تريند” المركز الأول عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت ليلة عيد العشاق، وقدم مفاجأته الأخرى بتقديمه أغنية في رثاء المغفور له السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله عزفاً على آلة البيانو، وهي من كلمات صالح البريكي، حيث قال قبل غنائها: “نشاطر أهلنا وأحبابنا دائماً الأفراح والأحزان، اسمحوا لنا أن نقدم هذا العمل لشعب غالي كثيراً علينا.. نحبه كثيراً ونحترمه، ويبادلنا نفس المشاعر، ولشخصية عظيمة فقدناها جميعاً”.

وأكد الجسمي في كلمته أن المحبة هي التي تقوده دائماً الى جمهور الكويت، وقال: “المحبة والإحترام دائماً تقودني الى الكويت قادماً من الإمارات، محبتكم محفورة في القلب بمكانة راقية تليق بكم، شكراً للجميع وشكراً لمحبتكم الراقية”، ثم اضاف عبر حساباته المختلفة في مواقع التواصل الإجتماعي موجهاً حديثه الى الجمهور، قائلاً: “حضوركم استثنائي وساحر، يسري بنبض القلب محبة وإحتراماً.. شكراً لأنكم كنتم الأروع في ليلة حب تشاطرنا بها كل المشاعر.. التنظيم والإخراج ساهم برسم الصورة أجمل”.

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حسين الجسمي اختتم الحفل بأغنيته الوطنية “المجد هنا”، مهنئاً بالأعياد الوطنية بالكويت، وشكر جميع من ساهم في تنظيم الحفل.