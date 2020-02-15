سايمن كاول: “برنامج The X factor سيتوقّف”

متابعة بتجـــــــــرد: شوهد النجم العالمي سايمون كاول بوزن قليل، بعد أن أشارت مصادر صحافية الى اتّباعه نظاماً غذائياً صارماً.

وأشارت المصادر الى أنّه لم يعد يتناول اللحوم والألبان والقمح والسكر، كما أنه لم يعد يحتسي الكحول.

وبحسب موقع Mirror البريطاني، كشف أنّ برنامج The X Factor سيتوقّف عن البث، ومع ذلك سيبقى واحداً من أهمّ أعضاء لجنة التحكيم في برنامج Britain’s Got Talent، والذي سيعرض خلال السنوات الخمس المقبلة.