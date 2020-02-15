مؤسس شركة أمازون يشتري أغلى منزل في تاريخ لوس أنجلوس

متابعة بتجـــــــــرد: إشترى مؤسس شركة “أمازون” الملياردير الأميركي جيف بيزوس، قصراً فاخراً بقيمة 165 مليون دولار في لوس أنجلوس مع عقارٍ بجواره بـ90 مليون دولار من صديقه، أحد مؤسسي شركة الانتاج “Warner brothers”، ديفيد جيفين.

وفي التّفاصيل، حطّم بيزوس الرّقم القياسي لأغلى عقار في المنطقة ومن غير المؤكّد حتى الآن، ما إذا كان بيزوس سيتخذ القصر العملاق كمسكن رئيسي له مع حبيبته لورنز سانشيز.

ويتضمن قصر بيزوس الجديد العديد من الشرفات، وحدائق خلابة، وغرفٍ فخمة للضيوف، وملعب للتنس وحمام سباحة وملعب للغولف، ومركز للأطفال، و3 مشاتل مغلقة للنباتات.

وقد تم بناء القصر في العام 1937 حيث عاش فيه جاك وورنر. وكان الملياردير الأميركي دايفد جيفين قد اقتنى القصر التاريخي مقابل 47.5 مليون دولار في العام 1990، بحيث كان رقماً قياسيا في ذلك الوقت في لوس أنجلوس.