الأزمة مستمرة.. دعوى قضائية من الطيار الموقوف ضد محمد رمضان

أقام الطيار أشرف أبواليسر دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، متهماً إياه باستغلال صورته معه في الترويج لنفسه، ما أدى إلى إلحاق إضرار مادية وأدبية به.

وأشار "أبواليسر" في دعواه إلى أن "رمضان" استغل صورته في فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "مش بتفتش في المطار"، الأمر الذي أضره.





وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020، معتبرة أن الأفعال التي ارتكبها "رمضان" انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وفقاً لقانون الملكية الفكرية المصري.

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وكان "أبواليسر" نفى في مداخلة تليفونية ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدي البلد" تصريحات محمد رمضان بشأن طلبه الحصول على 9.5 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، قائلاً: "لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن أصادف شخصا يستهتر بمستقبل الناس بهذا الشكل".

وكان محمد رمضان نشر مقطع فيديو جديد يظهر من خلاله الطيار مبديا موافقته على التصوير داخل قمرة قيادة الطائرة، ولم يعترض.





كما رد الممثل المصري على هاشتاق "قاطعوا محمد رمضان" على "تويتر" بنشر فيديو يجمعه بعدد كبير من محبيه في الشارع وكتب معلقاً: "الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد.. وأنا فعلاً هدومي اتقطعت في الشارع".

وتعود تفاصيل الأزمة إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل قمرة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلى السعودية.

وكتب "رمضان" حينها: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، وأمسك ببعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، الأمر الذي فجر أزمة وعاقبت وزارة الطيران المدني "أبواليسر" بالحرمان من عمله مدى الحياة.