شيماء الشايب تطرح كليب «أنا مش مجروحة» باليوتيوب

طرحت الفنانة شيماء الشايب كليب أحدث أغنياتها بعنوان " أنا مش مجروحة"، تزامنا مع عيد الحب، وذلك عبرموقع "يوتيوب"، وقناة موسيقى نت ورك.

الأغنية كلمات خالد زكريا، ألحان عمرو عباس، توزيع روكيت، ميكس وماستر ماهر صلاح، والكليب إخراج محمد لطفي، وإنتاج ريتشارد الحاج.

يذكر أن الشايب طرحت في مارس الماضي ميني ألبوم بعنوان "حاسة بيأس"، تضمن 4 أغاني، صورتها على طريقة الفيديو كليب هي أغنية "حافظ صم" كلمات محمد أشرف، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هاني ربيع، متى رشدي، ومنتج فني إسلام بيبو، ومونتاج أبانوب كمال، وإخراج متى رشدي، وأغنية "حاسة بيأس" كلمات محب غبور، ألحان أحمد العتباني، توزيع أسامة سامي، وأغنية "ربنا يديم اللي بينا" كلمات مؤمن سالم، ألحان نادر نور ، توزيع ياسر، وأغنية "بجيب في سيرتك" كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع كريم أسامة، وجميعها من اخراج متى رشدي.

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