مصطفى كامل وعمر كمال وشاكوش يحتفلون بعيد الحب في الإسماعيلية

يستعد المطرب مصطفى كامل، بمشاركة المطربان الشعبيان عمركمال وحسن شاكوش والمطربة نجوان للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات عيد الحب، "الفلانتين" بأحد فنادق محافظة الإسماعيلية، وذلك الجمعة.

وقال المهدنس محمد عبد القوي، منظم الحفل، إن الحفل سوف يحييه الفنان مصطفى كامل وعمر كمال وحسن شاكوش ونجوان والراقصة ناني، ومن تقديم الإعلامية سالى مطر، مشيرًا إلى أن دخول الحفل سوف يبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتبدأ أولي فقرات الحفل "dj" من الساعة ٢ ظهرًا حتى الساعة ٤عصرًا ثم يبدأ حسن شاكوش من الساعة ٤ إلى ٥ وبعدها عمر كمال من الساعة ٥ إلي ٦، ونجوان من 6 إلى 7 وبعدهم فنان مصطفي كامل من 7 إلى 8، ثم يتم سحب على جوائز قيمة من الساعة 8 إلى 9 مساءً، وبعدها تبدأ فقرة الرقص الشرقى مع الراقصة الاستعراضية نانى من 9 إلى 10 مساءً، مؤكدًا أن تذاكر الحفل قاربت على النفاد، والتي بدأت بقيمة 250 جنيه.



ومن المقرر، أن يقدم عمر كمال و"شاكوش"، خلال الحفل باقة من ألمع مهرجاناته الشعبية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وبالأخص أغنية "بنت الجيران"، والذى ذاع صيتهم من خلالها.

كان مصطفى كامل، قد انتهى من تسجيل 4 أغاني من ألبومه الجديد الذي لم يستقر على اسمه ويشمل حوالي 10 أغانى جميعها من كلماته وألحانه.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

"الموسيقيين" تحسم جدل انضمام حسن شاكوش إلى النقابة

أحمد حلمي يشارك حسن شاكوش الغناء