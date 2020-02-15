تعرف على موعد طرح ألبوم رامي جمال "أنا لوحدي"

القاهرة - لايف ستايل
أعلنت شركة "نجوم ريكوردز" للإنتاج الفني عن موعد طرح ألبوم الفنان رامي جمال الجديد، الذي يحمل اسم "أنا لوحدي".ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "نجوم ريكوردز" على فيس بوك تدوينة جاء فيها:"انتظروا ألبوم رامي جمال الجديد (أنا لوحدي) بكرة علي قناتنا علي اليوتيوب.. إنتاج نجوم ريكوردز".
وكان رامي جمال قد طرح أغنيتين من الألبوم الجديد حتى الآن، الأولى "سقف"، والتي استطاته أن تحقق أكثر من أن تحقق أكثر من 6 مليون مشاهدة عبر موقع YouTube، وذلك بعد 4 أيام من طرحها فقط.والأغنية الثانية، حملت اسم "بيهم كلهم"، وذلك بمناسبة الاحتفال بحلول يوم عيد الحب.
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