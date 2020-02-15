شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا ينضم إلى فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنضم الفنان الشاب عصام السقا إلى فريق عمل مسلسل "فرصة ثانية" الذى تلعب بطولته الفنانة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل وبطولة كل من دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.



ياسمين صبرى وعصام السقا

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير أكثر من أسبوع ، الذى يعد ثانى بطولات ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك الفنان الشاب عصام السقا فى الماراثون الرمضانى الماضى بـ3 مسلسلات، أولها "كلبش 3" للنجم أمير كرارة وجسد من خلاله شخصية شاب لديه شركة سوشيال ميديا يديرها أكرم صفوان - هشام سليم - ويسخر كل أدواته ورجاله فى خدمته بمساعدة هيدى كرم .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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وشارك في مسلسل "أبو جبل" مع النجم مصطى شعبان ، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى".

كما شارك ضيف شرف فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.