فن ومشاهير

هجوم على أحمد فهمي بسبب صورة مع هنا الزاهد بمناسبة عيد الحب

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:53 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فهمي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة يهنئ من خلالها زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” بعيد الحب .

حيث ظهر أحمد فهمي في الصورة وهو يحتضنها ولا يظهر منها سوى جزء من شعرها فقط .. وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي انقسمت بين المزاح وبين الهجوم والسخرية من الصورة .

فجاءت التعليقات مثل : ” غرقان في شعرها ” و ” ما تستحوا يا بيه إحنا مش متزوجين بتغيظوا فينا ليه ” و ” أنا خوفت ” و ” إنت أكلتها ولا إيه ” هي دي حبيبتك ولا كلب من بتوعك ” و ” يا عم دي شبه العروسة اللعبة ” .

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والغريب في الأمر أن أحمد فهمي لم يرد على أي تعليق به هجوم عليه وذلك على غير العادة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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