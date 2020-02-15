كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:53 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فهمي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة يهنئ من خلالها زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” بعيد الحب .
حيث ظهر أحمد فهمي في الصورة وهو يحتضنها ولا يظهر منها سوى جزء من شعرها فقط .. وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي ” .
وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة وانهالت التعليقات التي انقسمت بين المزاح وبين الهجوم والسخرية من الصورة .
فجاءت التعليقات مثل : ” غرقان في شعرها ” و ” ما تستحوا يا بيه إحنا مش متزوجين بتغيظوا فينا ليه ” و ” أنا خوفت ” و ” إنت أكلتها ولا إيه ” هي دي حبيبتك ولا كلب من بتوعك ” و ” يا عم دي شبه العروسة اللعبة ” .
والغريب في الأمر أن أحمد فهمي لم يرد على أي تعليق به هجوم عليه وذلك على غير العادة .
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كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على أحمد فهمي بسبب صورة مع هنا الزاهد بمناسبة عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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