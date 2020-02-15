منة شلبي عن التعليقات المسيئة والسلبية : ” فيه فرق بين النقد وبين قلة الأدب “

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:53 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” منة شلبي ” ضيفة في برنامج ” عرب وود ” المذاع على قناة ” روتانا ” .. وتحدثت منة خلال اللقاء عن علاقتها بمواقع التواصل الإجتماعي وطريقة تعاملها مع التعليقات السلبية التي تتعرض لها أحيانا .

فقالت منة شلبي إنها لا تشعر بالضيق من التعليقات وإنه لو كان حدث ذلك لكانت تركت التمثيل منذ فترة طويلة .. وأكدت على إنها تحترم التعليقات السلبية إذا تواجد بها ما يفيدها .

وتابعت : ” بس مبحترمهاش لو حسيتها من شخص فاضي تافه مش وراه حاجة ومقرر إنه داخل على البيدج عندي عشان يضايقني وبس .. إنت شايفني لا شيء طب شكرا يا سيدي بتدي اللا شيء رأيك ليه ” .

وأضافت منة شلبي : ” ليه تدي من وقتك وعمرك عشان تقول لحد مبتحبوش حاجة وحشة لو أنت مش قاصد تستفزه .. النوع ده من الاستفزاز مبشوفوش وببقى رخمة وبعمل بلوك على طول .. أنا بقبل النقد على فكرة بس اللي هيفيدني أومال هتطور نفسي إزاي بس بعرف أفرق بين النقد وبين قلة الأدب ” .