مذيعة mbc تصدم الجميع بحلق شعرها بنفسها.. وهكذا ردت بعد التنمر على شكلها

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:53 مساءً - تعرضت مذيعة mbc 3 السابقة أصالة كامل لحملة تنمر واسعة من قبل متابعيها على “انستقرام”، بعد قيامها بحلق شعرها بنفسها بالماكينة، في مشهد صدم متابعيها بشدة، ثم استعرضت النتيجة في لقطات نشرتها عبر خاصية “الستوري” على حسابها الشخصي في “انستقرام”.

أصالة عبرت عن سعادتها بالنتيجة النهائية، وأنها كانت تتمنى أن تحصل على هذه القصة القصيرة منذ فترة، ولكن لم تجرؤ على فعلها من قبل.

وتفاعل متابعو أصالة كامل بشدة مع قصة شعرها القصيرة وتصرفها غير المتوقع بحلق شعرها بنفسها، فأشار البعض إلى أنها تهورت بهذا التصرف، بينما لم يخل الأمر من اتهام آخرين لها بلفت الانتباه بهذا التصرف المفاجئ.

وحرصت أصالة كامل على نشر عدة صورة لها بعد حصولها على قصة الشعر الجديدة، مشيرة إلى أنها لم تعالج اللقطات بالفوتوشوب أو فلتر أو تضع مكياج.

تصريح أصالة استفز إحدى المتابعات التي سخرت منها، مشيرة إلى أنها خضعت للعديد من عمليات التجميل ثم بعد ذلك تقول أنها لم تضع مكياج أو فلتر، في حين أن وجهها تغيرت ملامحه بالكامل.

من جهتها، انزعجت أصالة كامل من سخرية متابعتها من تعليقها وطالبتها بأن تذكر عملية تجميل واحدة خضعت لها، ثم تفاجأ متابعوها باختفاء المنشور من حسابها، إلا أنها عادت ونشرت الصور من جديد،مشيرة إلى أنه حذف لوصول 1000 تعليق في نصف ساعة فقط، وأنها تعرضت للتنمر بسبب قصة شعرها، وعلى الجميع أن يشاهد الصور والفيديو لتسريحتها الجديدة قبل الحكم، فهي تشعر بالراحة والسعادة الكبيرة من النتيجة النهائية.

ويبدو أن موجة حلق الشعر بالماكينة باتت صيحة تلجأ إليها الفاشينيستات العربيات، وآخرهن كانت خبيرة المظهر جويل ماردينيان التي قامت بحلق شعرها من الأمام بالماكينة.