كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:53 مساءً - اكتشف رجل في المغرب خيانة زوجته له بعد خرجه لأداء صلاة الفجر. ووفقاً لصحف محلية مغربية، فإن عودة الرجل المبكرة من المسجد إلى منزله تأخرت على غير عادته، وحين عاد تفاجأ بزوجته رفقة عشيقها بفراش الزوجية يمارسان الرذيلة.

بعدها بدأ الزوج المخدوع في الصراخ ليتجمع الأهالي ويحاصروا الفاعلين حتى حضرت الشرطة التي ألقت القبض على الزوجة رفقة عشيقها وهي أم لطفلين.

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كانت هذه تفاصيل خبر ترك زوجته وذهب لصلاة الفجر وحين عاد للمنزل تفاجأ بالمشهد الصادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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