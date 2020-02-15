شاهدوا.. ناصيف زيتون يتحدى شاكيرا بـ “زلغوطة”

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:53 مساءً - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنان السوري ​ناصيف زيتون​الذي أحياه يوم أمس في رأس الخيمة بمناسبة عيد الحب، إذ ظهر فيه وهو يطلق “زلغوطة” وسط الحضور بعد أن تقدم أحد الشباب الحاضرين للحفل بخطبة حبيبته على مرأى من الجمهور.

وطلب زيتون من الشاب أن ينزل على ركبته ويقدم الخاتم لحبيبته وهو يطلب يدها لتوافق على ذلك فورا، ويطلق ناصيف الزلغوطة على وقع ذلك.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أثنوا على طرافة زيتون، فيما أشار البعض الآخر الى مدى امنيته ان يحصل معه ما حصل مع هذين الحبيبين أمام زيتون.

وكان لافتاً تعليق أحدهم قائلاً :”بعرف يزلغط أحسن من ​شاكيرا​”، وذلك في مقارنة بين “زلغوطة” زيتون و”الزلغوطة” التي أطلقتها المغنية العالمية شاكيرا في حفل الـSuper Bowl الذي أحيته مؤخراً مع المغنية العالمية جينيفر لوبيز.