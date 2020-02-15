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شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ التحقيقات فى وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
قرّرت النيابة العامة في مصر، حفظ التحقيقات في قضية الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي داخل شقته في السابع من نوفمبر الماضي.
وحسب تقارير إعلامية مصرية، تسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية لهيثم أحمد زكي، وكذلك تحريات أجهزة الأمن وتقرير الأدلة الجنائية، والتي أفادت جميعها بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وأن الوفاة طبيعية.
يشار إلى أن هيثم أحمد زكي، توفي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، بداخل شقته في كمبوند بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وأفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية.
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