بعد تخلّيها عن دورها الملكي.. ميغان ماركل تحتفل بالإنجاز التاريخي مع مجلّة “Vogue” العالمية!

متابعة بتجــــــــرد: تشاركت ميغان ماركل مع متابعيها صوراً على موقع إنستغرام من كواليس تحضيرها لعدد مجلّة “فوغ” في أيلول 2019 الّذي حمل عنوان: ” قوات من أجل التغيير”.

وفي التّفاصيل، فأعلنت مجلة “فوغ” العالمية للموضة والأزياء، أنّ العدد الخاص الّذي أشرفت ميغان ماركل على تحريره والموجّه إلى الشعب البريطاني، كان الأسرع مبيعاً في تاريخ هذه المجلّة في خلال العشر سنوات الماضية.

وقد حاول قصر باكنغهام منع ماركل من مشاركة مقطع الفيديو عندما تم تصويره في آب 2019 لكنّها اليوم أعادت نشره بعد تخلّيها مع الأمير هاري عن دورهما الملكي.

ويضم هذا العدد مجموعة من 15 إمرأة ملهمة حول العالم، يسعين دائماً للتغيير ولكسر الحواجز، كرئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، وشخصية العام والناشطة البيئية “غريتا تونبرغ” والممثلة البريطانية جميلة جميل.