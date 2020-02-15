متابعة بتجـــــــــرد: بمناسبة عيد الحب، توجّه الفنان وائل جسّار برسالة إلى عقيلته ميراي فقال “وجودك في حياتي كنز، عشقك لا ينتهي، حياتي زاد حبي لها لأنك موجودة فيها، لو خلقت من جديد وخيّروني في من أختار سأختارك انت. دمت لي نوراً في طريقي. كلّ عيد عشاق وانت بخير”.
وردّت ميراي جسار على زوجها في منشورٍ على إنستغرام كتبت فيه “أنت لقلبي نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافات، وشخص يختصر الجميع. كلّ عيد حب وانت حبيبي”.
وبينما كانت الكلمات الّتي تفيض رومانسية تنال قسطها من تفاعل روّاد الإنترنت، تواجد وائل جسار في القاهرة لإحياء حفل عيد الحب بينما بقيت زوجته ميراي في بيروت ولم تُرافقه، لذلك إختارت أن تفاجئه على المسرح بإرسال قالب حلوى لمعايدته.
بدوره، قطع وائل جسار قالب الحلوى وقال “على فكرة، أنا تعرّفت عليها بالفالنتاين. هي ببيروت وعاملتلي هالمفاجأة”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة وائل جسّار تُفاجئه في عيد الحب.. ماذا حصل بين بيروت والقاهرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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