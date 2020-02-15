بيلي إيليش تطلق أغنية فيلم جيمس بوند الجديد.. “No Time To Die”

متابعة بتجــــــــرد: أطلقت نجمة موسيقى البوب الشابة بيلي إيليش (18 عاماً) أغنية فيلم جيمس بوند المقبل “No Time To Die”، “لا وقت للموت” التي طال انتظارها، أمس الخميس.

وفي التّفاصيل، انتشرت الأغنية على موقع يوتيوب ومدّتها أربع دقائق، وقد اتّسمت بالألم والخيانة واليأس.

ويُشار إلى أنّ بيلي قد اشتركت في تأليفها مع شقيقها الأكبر فينياس وهي اصغر نجمة تكتب أغنية وتؤدّيها في سلسلة أفلام جيمس بوند. وستقوم إيليش بأداء الأغنية للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية في لندن الأسبوع المقبل في 18 شباط.

ويعتبر فيلم “No Time To Die ” الفيلم الخامس والعشرين في سلسلة أفلام جيمس بوند ويعرض في نيسان المقبل حيث يواصل دانييل كريغ لعب دور العميل السري البريطاني للمرة الخامسة والأخيرة.