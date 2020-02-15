نانسي عجرم.. تظاهرة من الحب تحاصرها في استاد القاهرة

متابعة بتجـــــــــرد: بحضور أكثر من 100 ألف شخص، أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً كبيراً ليلة عيد الحب في 14 شباط/فبراير الجاري في استاد القاهرة الدّولي في مصر.

وقدّمت نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، فردد الجميع معها الكلمات على وقع موجات تصفيق حارّة غص بها المكان.

تألقت نانسي خلال الحفل بإطلالة “كاجوال” رائعة، حيث ارتدت بنطلون من الجلد الأسود وقميص فضي برّاق، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها.

نانسي عجرم نشرت صوراً من الحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “ليلة حب حلوة متل قلوبكن، كل الحب.. مصر”.

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تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تعيش حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي تحافظ منذ إصدارها على المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وتحميلاً في الوطن العربي.