تامر حسني يغني الحب بحفل فاق التوقعات في استاد القاهرة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا في ستاد القاهرة الدّولي بمناسبة عيد الحب مساء 14 شباط/فبراير الجاري بحضور جمهور غفير تخطى الـ100 ألف شخص.

وقدّم تامر حسني باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، فردد الجميع معه الكلمات على وقع موجات تصفيق حارّة غص بها المكان.

وبعد الحفل نشر نجم الجيل صورًا من السهرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقها برسالة حبّ إلى جمهوره فكتب: “حفل يوم الحب في مصر بستاد القاهره الدولي كان حفل فوق الرائع كل سنه والجميع في حب وخير وسلام”.

ومن المعروف أن آخر ألبومات تامر حسني “عيش بشوقك” قد حقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي خلال عام 2019 ويحافظ منذ طرحه على المراتب الأولى في المتاجر الفنية الكبرى.

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من جانب آخر، يواصل تامر حسني حصد نجاح فيلمه الجديد “الفلوس” الذي يتصدّر إيرادات السينما المصرية والعربية منذ بداية عرضه.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.