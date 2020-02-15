شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حسين الجسمى يحيى حفلا بالإمارات ضمن ملتقى أبو ظبى الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم حسين الجسمى حفلا فى موطنه الإمارات، غدا الأحد، فى حديقة أم الإمارات، ضمن فعاليات ملتقى أبو ظبى الأسرى فى دورته الثانية، وروج الجسمى للحفل، قائلا: "سعياً للمحبة والرعاية الأسرية والمساهمة فى تحقيق أهداف أمنا الغالية #أم_الإمارات بزرع المحبة والفرح لنا جميعاً.. نلتقيكم صغارا وكباراً أسرة واحدة فى حديقة أم الامارات فى #ابوظبى لنغنى ونفرح سوياً".



حسين الجسمى

وأحيا النجم الإماراتى حسين الجسمى، حفلا غنائيا، فى يناير الماضى، وشاركته فى الحفل المطربة أسما لمنور، وذلك داخل المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، التى يرعاه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وقدم حسين الجسمى عددا كبيرا من أغنياته المحببة لدى جمهوره فى مختلف أنحاء الوطن العربى.

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وأطلق الفنان حسين الجسمى، مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "تساوى الكل"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بعدما طرح أغنية أخرى بعنوان "لا تجامل" عبر قناته الرسمية على " يوتيوب"، نهاية أكتوبر الماضى والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.

وكان النجم الإماراتى حسين الجسمى قد علق على تبرئة شقيقه الإعلامى صالح الجسمى فى قضية الفنانة المغربية مريم حسين، بعد إصدار محكمة استئناف دبى أمس حكما بإبعاد الفنانة من الإمارات نهائياً، بالإضافة إلى حبسها شهراً بدلًا من 3 أشهر، مع القضاء ببراءة صالح الجسمي. وكتب الجسمى عبر حسابه بموقع "أنستجرام": "الاحترام تربيه وليس ضعف".

حسين الجسمى ظهر مؤخرا فى عزاء والد النجم إيهاب توفيق، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، حيث كان الجسمى أول شخص حاضر للعزاء منذ الدقيقة الأولى، بل ووقف كتفا بكتف بجوار إيهاب توفيق وتلقى العزاء، وظن البعض أنه سيذهب ولكنه ظل واقفًا حتى نهاية العزاء تمامًا ليظهر الجسمى معنى الصداقة والوفاء وتناسى التعب والإرهاق تمامًا، مقابل أن يقف بجوار صديقه فى محنته وأزمة رحيل والد إيهاب توفيق.