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شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أعلنت أماندا بينز خطبتها على "حب عمرها"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية اماندا بينز خطبتها علي " حب عمرها "، وهو الخبرالذي تداولته الكثير من المواقع الفنية، فقد نشرت اماندا أمس و بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " صورة تظهر بها خاتم زواجها من الماس بينما ارتدي خطيبها " دبلة الخطوبة"وعلقت النجمة الشهيرة علي الصورة فكتبت : " الخطوبة لحب حياتي "، وما آثارالكثير من الجدل أن بيمز لم تكشف عن الشخص التي تمت خطبتها له .
حصدت صورة اماندا بينزالبالغة من العمر 33 عاما التي نشرتها علي " إنستجرام " سلسلة طويلة من عبارات التهنئة متمنين للثنائي حياة مستقرة تعمها السعادة .
هكذا أعلنت اماندا بينز خطبتها
ولأن اماندا بينز كانت بعيدة عن الأضواء خلال السنوات القليلة الماضية و لم تتواجد علي الـ social media باستمرار مثل باقي النجمات ، لذلك فأن حياتها الخاصة بعيدة تماما عن الأضواء .
يذكر أن اماندا بينز شاركت بعدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين تليفزيونية وسينمائية، و من أبرز هذه الأعمال " Big Fat Liar " و " What a Girl Wants " و " She's the Man " و " Hairspray " و " Family Guy " و " Living Proof "، وغيرهم .
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