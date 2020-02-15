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شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل غرفة العمليات..إنريكي إجلاسيوس ينشر صورة ابنته من آنا كورنيكوفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجم العالمي إنريكي إجلاسيوس ولاعبة التنس الشهيرة آنا كورنيكوفا مولودهما الثالث، وهوالخبرالذي تداولته الكثير من وسائل الإعلام الفنية الشهيرة ومن أبرزها " جاست جيرد "، وكان الثنائي قد استقبلا الطفلة في 30 ينايرالماضي ، إلا أن النجم الشهيرأعلن الخبر أمس بالتزامن مع عيد الحب.
نشرإنريكي إجلاسيوس علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهيرصورته في المستشفى وهو يرتدي ملابس " التعقيم الخاصة بحجرة العمليات " بينما كان يحمل طفلته، وعلق إنريك علي الصورة فكتب : " شمسي المشرقة ..30-1-2020 " .
انريكي اجلاسيوس
حصدت صورة إنريكي إجلاسيوس وابنته أكثر من 2.1 مليون likes خلال يوم واحد فقط من نشر النجم الشهير الصورة علي صفحته علي " إنستجرام "، كما نالت سلسلة طويلة من عبارات التهنئة بقدوم الطفلة للحياة .
يذكرأن إنريكي إجلاسيوس الذي بدء حياته الفنية عام 1995 قدم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرز أغنياته " el perdedor " و " hero " و" bailamos " و" i like it "، وغيرهم .
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