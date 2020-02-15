شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن موعد عرض "عطل فنى" في جدة السعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، موعد عرض مسرحية "عطل فنى" بمدينة جدة السعودية.

ونشر المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بتويتر، بوستر للمسرحية، وكشف موعد عرضها، إذ تعرض يوم 20 فبراير في جدة في جامعة دار الحكمة.



عطل فنى

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

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تركى آل الشيخ

وكانت المسرحية تم عرضها في موسم الرياض، كما شهد موسم الرياض عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

وفى سياق آخر انتهى هشام ماجد وشيكو مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذي يشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.