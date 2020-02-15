شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تناولت السينما العالمية حياة صاحب نظرية الأرض كروية تلف حول نفسها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما تتناول السينما العالمية الشخصيات المؤثرة في حياة البشرية بكثير من الأعمال ومن ضمن أهم العلماء المؤثرين في حياة البشرية الفيلسوف وعالم الرياضيات والفيزياء والفلك الإيطالي جاليليو دى فينتشنزو بونايوتي دي جاليلي والذي من أهم نظرياته نظرية دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس والتي بسببها ولد العداء بينه وبين الكنيسة، حيث أن الكنيسة كانت ترى أن في نظريته تعارضًا مع الكتاب المقدس، وأن هذه القواعد لا يمكن لأحد من البشر أن يغيرها، وكانت وجهة نظره أنه هناك سوء فهم في تفسير الكتاب المقدس، وأن نظريته لا تعارضه بتاتًا، وهذا ما أدى إلى أن حاكمته الكنسية في روما بتهمة الكفر، وزجَّه بعد ذلك في السجن ثم أعدامه بأمر من الكنسية، ودفن بعد ذلك في مدينة فلورنسا، والمضحك في الأمر بعد مرور عديد السنوات أصدرت الكنسية إعتذارًا له بعد أن ثبتت صحة نظريته الخاصة التي تم إعدامه بسببها.

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كل هذه التفاصيل وغيرها من حياة هذا العالم كانت منهلا للسينما العالمية فقدمت الكثير من الأفلام عنه وعن حياته وعن اختراعاته ومن أهمها فيلم قدم عام 1968 بعنوان " Galileo" اخراج Liliana Cavani وبطولة Cyril Cusack و Georgi Kaloyanchev و Piero Vida.

وقدم فيلم آخر عن الفيلسوف جاليليو عام 1975 بعنوان " Galileo " من اخراج Joseph Losey وبطولة Georgia Brown و Edward Fox و John Gielgud و Margaret Leighto وفي عام 1989 قدم المخرج Ivo Barnabò Micheli فيلم حمل عنوان " Galileo Galilei " قام ببطولته F. Murray Abraham و Pope Benedict XVI و Mario Adorf .

وتحمس لتقديم تلك الشخصية الكثير من نجوم هوليوود منهم النجم نيكولاس كيدج والنجم ليونارد دي كابريو ولكن مازالت تلك المشاريع مجرد أفكار لم تقدم علي أرض الواقع برغم انها لو قدمت حاليا ستكون مثيرة جدا بما تحمله قصته من أحداث ودراما وفي مجال المسرح قدمت الكثيرمن المسرحيات حول حياة هذا العالم والفيلسوف آخرها مسرحية " Life of Galileo " من اخراج Vivienne Benesch ومن تأليف برتولت بريشت