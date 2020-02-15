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شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى أثناء زيارتها لمستشفى مجدى يعقوب: صحتى تحسنت ومازلت أرتدى الكمامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أمس الفنانة بشرى على التقاط صور تذكارية مع الأطفال أثناء زيارتها لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أسوان؛ وقالت بشرى لـ"الخليج 365": "لازم أشكر ربنا على نعمة الصحة والتنفس، ولا أعلم إزاى ربنا قدرنى على زيارتهم على الرغم من أننى أعانى من صعوبات في التنفس".
وأضافت بشرى: "لم أتخيل كم الفرحة في أعين الأطفال والأمهات أثناء زيارتى لهم وشعرت أن الزيارة فرقت معاهم".
واستطردت حديثها: "دائما ما أزور هؤلاء الأطفال عند تواجدى في أسوان حيث حرصت خلال هذه المرة من غير ميعاد ولم أرتب لها على الرغم أن يوم الجمعة إجازة للكثير من العاملين في المستشفى".
وعن حالتها الصحية قالت: "بفضل ربنا أصبحت واحدة تانية ومازلت أرتدى الكمامة وتحسنت صحتى بنسبة ٧٠%".
وعن مشروعاتها المقبلة قالت بشرى أنها مطلوبة في لجنة تحكيم في لبنان ولكنها لم تستطيع السفر في الوقت الحالي غير للضرورة القصوى
وتتواجد الفنانة بشرى في مدينة أسوان، للمشاركة في مهرجان أسوان لسينما المرأة.
وكانت الفنانة بشرى، قضت عدة أيام فى المستشفى لتلقى العلاج كونها مريضة حساسية موسمية من حوالى أسبوع، بينما تلقت باقى العلاج فى المنزل، وطالبت الجميع بعدم إثارة الشائعات حولها، وذلك عبر حسابها على انستجرام.
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