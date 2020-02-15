شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية عطل فنى بجدة 20 فبراير الجاري ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أكرم حسنى وشيكو وهشام ماجد للسفر إلى السعودية من أجل عرض مسرحية "عطل فنى" في جدة أيام 20 – 21 – 22 فبراير الجارى، على مسرح جامعة دار الحكمة، وذلك بعد نجاح عرضها بموسم الرياض.



عطل فنى

وأعرب الفنان شيكو عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها بعد عرض مسرحية "عطل فنى" فى موسم الرياض فى فترة الماضية، حيث إن الجمهور دائما ما يبدى رأيه بعد انتهاء كل ليلة عرض، وتأتى أغلب الآراء إيجابية، مضيفاً أن المسرحية تعد عمل متكامل يجمع بين الكوميديا والاستعراضات الفنية.

وأضاف شيكو، لـ"الخليج 365"، أنه سوف يتم عرض المسرحية فى القاهرة، لكن حتى الآن لم يستقر صناع العمل على موعد محدد لها للعرض بشكل نهائى، متمنياً أن المسرحية تنال إعجاب جمهور فى وقت عرضها.

Advertisements

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعارأمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

يذكرأن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.