شكرا لقرائتكم خبر عن منصور الحفنى عايش يا رجالة.. أحمد السقا يلمح بـ"جزء ثالث" من الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل الفنان أحمد السقا جمهوره على طريقته من خلال تلميحه بالبدء في التحضير لجزء ثالث من فيلم الجزيرة، وذلك بنشره صورة على حسابه الشخصى على إنستجرام لشخصية منصور الحفنى معلقًا عليها: "منصور الحفنى عايش يا رجالة"، في إشارة منه إلى أن الشخصية على قيد الحياة، ما يعنى أننا على موعد مع جزء ثالث من فيلم الجزيرة.



أحمد السقا

فيلم "الجزيرة 2" من إنتاج 2014، ومن تأليف شيرين ومحمد دياب وإخراج شريف عرفة وبطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح وخالد الصاوي ‏ونضال الشافعى وأحمد مالك وأروى جودة.

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انتهت أحداث الجزء الثانى من الفيلم، حين قررالضابط رشدى الانتقام من جعفر بعد أن أفقده عائلته وفى نفس الوقت قرر منصور ونجله الانتقام لمقتل فضل من جعفر، وبعد اشتباكات قوية انتهت بتصدع أحد الكهوف على رأس الثلاثة منصوروجعفر، وفى آخرمشهد من الفيلم يتبين بقاء منصور ورشدى وجعفرعلى قيد الحياة رغم إصاباتهم، وتحمل النهاية إمكانية وجود جزء ثالث من العمل.

من ناحية أخرى يستعد السقا لطرح فيلمه "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، المقرر طرحه فى موسم عيد الفطر المقبل ويشارك فى بطولته كل من ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح.

ويدخل السقا خلال الفيلم عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.