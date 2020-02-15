شكرا لقرائتكم خبر عن 16عرضا مسرحيا فى مهرجان" إبداع 8 "والصريطى والخولى وفتوح أعضاء بلجنة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، تبدأ فعاليات مهرجان إبداع للعروض المسرحية في دورته الثامنة، في الفترة من 24 فبرايروحتي 10 مارس، علي مسرح وزارة الشباب والرياضة، حيث قامت لجنة مشاهدة العروض المسرحية المشكلة من الفنانة وفاء الحكيم، والناقدة الدكتورة لمياء أنور، والمخرج عادل حسان ، باختيار 16 عرضا مسرحيا للمشاركة في المسابقة .

والعروض المسرحية المختارة هي ، عرض " فينيمانييه " لفريق كلية التجارة جامعة بور سعيد ، وعرض " أخر المطاف " لفريق جامعة بدر ، وعرض " أيام الإنسان السبعة " لفريق جامعة طنطا ، وعرض " جرارتا " لفريق جامعة الفيوم ، وعرض " أجنابيا " لفريق كلية التجارة جامعة قناة السويس ، وعرض " الإسكافي ملكا " لفريق كلية تربية نوعية ، لجامعة المنصورة ، وعرض " ظلال " لكلية الزراعة ، جامعة دمياط ، وعرض " اللوحة " لفريق جامعة بنها ، وعرض " أحدب نوتردام " لفريق معهد طيبة العالي ، وعرض " ملحمة عشق " لفريق جامعة أسيوط ، وعرض " ساحرات سالم " لفريق كلية الصيدلة جامعة الزقازيق ، وعرض " تريفوجا " لفريق كلية التجارة جامعة الإسكندرية ، وعرض " ساحر الحياة " لفريق المعهد العالي للدراسات المتطورة ، وعرض "باكا باكا " لفريق كلية الصيدلة جامعة بور سعيد ، وعرض " سيد موزارت "لفريق الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية ، وعرض "هيلفجوت" لفريق كلية الطب جامعة القاهرة .

وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة د. أشرف صبحي، ممثلة في الإدارة المركزية بالبرامج الثقافية والتطوعية عن لجنة تحكيم العروض المسرحية وقد ضمت كلا من المخرج فهمي الخولي، والفنان سامح الصريطي، والفنان فتوح أحمد .