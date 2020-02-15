شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح حفل الاستاد.. تذكرتى تستعد لطرح تذاكر حفل جديد لتامر حسنى ونانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة تذكرتى لطرح تذاكر حفل جديد للنجمين تامر حسنى ونانسى عجرم، والمقرر إقامته يوم 28 فبراير الجارى بالشيخ زايد، ووجه منتصر النبراوى، رئيس الشركة، بضرورة خروج الحفل على أعلى مستوى، بالتعاون مع مصطفى طوقان مدير التطوير وأحمد عبادة وأحمد رفاعى مديرى العمليات.

ويأتى الحفل الجديد بعد النجاح منقطع النظير لحفل عيد الحب الذى أقيم أمس، الجمعة، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ونظمته شركة إم بى إم برئاسة محمود بخيت بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر والتى يرأسها منتصر النبراوى، وأحيا الحفل العديد من نجوم الوطن العربى، وعلى رأسهم الفنان تامر حسنى والنجمة نانسى عجرم ووائل جسار وأحمد شيبة وحسن شاكوش وعمر كمال وساندى وغيرهم، والذى أقيم فى استاد القاهرة وشهد تنظيما رائعا من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح.

وشهد حفل عيد الحب حضوراً جماهيرياً غير مسبوق فى تاريخ الحفلات بمصر، حيث تواجد فى الحفل أكثر من 70 ألفاً، فى الوقت الذى شهد التنظيم حالة من السهولة واليسر الأمر الذى نال إعجاب جميع الحاضرين.

واقتحمت شركة تذكرتى مجال تنظيم الحفلات، فى الوقت الذى تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربى خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.