شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون دولار × 63 يوم عرض إيرادات فيلم The Next Level والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الإثارة والخيال Jumanji: The Next Level، إيرادات وصلت 300 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية، منذ أطلاقه في 12 ديسمبر الماضي، بعدما حقق 60.1 مليون دولار في الافتتاحية الاولي له محلياً.

وعلى المستوي العالمي نجح الفيلم في حصد ما يقارب الـ 790 مليون دولار، خلال مسيرته التي استمرت 63 يوماً داخل سباق شباك التذاكر.

وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

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الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسمJumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

ومن المقرر أن يعرض لـ دواين جونسون فيلم Jungle Cruise في 2020، وهو من بطولة إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز وغيرهم من النجوم العالمين، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.