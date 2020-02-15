شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة وياسمين نيازى والفشنى ينتهون من أغنية فيلم "صندوق الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب عبد الباسط حمودة وياسمين نيازى ووائل الفشنى من تسجيل أغنية فيلم "صندوق الدنيا" للنجمة رانيا يوسف وخالد الصاوى، والأغنية من كلمات مايكل عادل، وألحان محمدى، وتوزيع الموسيقى ياسر ماجد، وهو الفيلم المقرر طرحه بالسينمات خلال أيام.

وتدور أحداث العمل حول عدد من الحواديت والقصص، ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء فى النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضى، أحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

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ومن ناحية أخرى طرح عبد الباسط حمودة مؤخراً أغنية "الدنيا غابة" مع المطربة راندا حافظ، والمدفعجية وهى من كلمات إسلام شيندى وإسلام كنكا الذى شارك أحمد سعد وحسن الشافعى فى أغنية "مامى كوسا" وألحان ديزل ومن توزيع وسام عبد المنعم.

كما انتهى عبد الباسط حمودة مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "رئيس قسم العذاب" من كلمات الشاعر مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع زيزو فاروق ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، والأغنية تحمل طابع "دراما" بشكل جديد ومختلف غير أعمال السابقة.

يذكر أن آخر أعمال وائل الفشنى أغنية فاح المسك من فيلم "يوم وليلة" من بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.