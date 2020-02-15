شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..عبد الباسط حموده مع أبطال مسلسل "نساء من ذهب" فى لبنان..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر المطرب الشعبي عبد الباسط حموده صباح اليوم إلى لبنان، لتصوير أولى مشاهده في مسلسل "نساء من ذهب"، والذي تلعب بطولته الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، ومن المقررعرضه في رمضان المقبل، خاصة عبد الباسط أنه من ضيوف شرف المسلسل، حيث يظهر فى حلقة واحده فقط، كما يجسد عبد الباسط شخصية "مطرب" ضمن أحداث العمل.

مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، قامت بتعريبه ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍكوميدي، حول 4 سيدات يؤدين أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن معهن في البطولة مجموعة من ضيوف الشرف.



سميحة أيوب وعبد الباسط حمودة

وكانت النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، قد بدأتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، بأحد الفيلات هناك وهوالديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

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وتجتمع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت على شباك تذاكر السينما، اذ يعد الثنائى من أبرز نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع القناة المتعاقدة على عرض المسلسل جمعهما في عمل واحد، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

يذكر أن آخر أعمال المطرب عبد الباسط حمودة أغنية "الدنيا غابة" والتي شارك بالغناء فيها كل من المدفعجية والمطربة راندا حافظ، الأغنية من كلمات الشاعر إسلام شندي وإسلام كنكا، وألحان ديزل، ومن توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم.