شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى فيلمز" تعلن طرح البرومو الرسمى الأول لفيلم "العارف" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سينرجى فيلمز" عن طرح البرومو الدعائى الأول لفيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى، غدا الأحد الساعة 7 مساء على موقع يوتيوب وصفحات السوشيال ميديا، إضافة إلى طرحه كذلك على القنوات الفضائية، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة "التيزر" الدعائى للفيلم فى دور العرض السينمائية نهاية ديسمبر الماضى.

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الفيلم منتظر انطلاقه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل، وهو بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب

فيلم "العارف" يعد الأضخم إنتاجًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

وكان آخر أعمال أحمد عز فى السينما فيلم "ولاد رزق 3" تأليف صلاح جهينى وإخراج طارق العريان وتم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى وتخطت ايراداته 100 مليون جنيه، بينما ظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى ووصلت ايراداته الى 80 مليون جنيه.