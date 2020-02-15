شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل مع منى زكى فى "تقاطع طرق" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة أمينة خليل لقائمة أبطال مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى، والمقرر أن تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج وسيد رجب، من تأليف وإخراج تامر محسن، بالإضافة إلى عدة شخصيات تظهر مع الانتهاء من كتابة باقي الحلقات.

يذكرأن مسلسل تقاطع طرق" تعود من خلاله منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخرأعمالها مسلسل "أفراح القبة عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

وتعيش أمينة خليل حالة من الانتعاش الفني، حيث تشارك في العديد من الأعمال التي من المنتظر طرحها خليل الفترة القادمة منها فيلم"صاحب المقام" بطولة الفنانة القديرة يسرا.

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وتتعاون مع الفنانة إلهام شاهين وأحمد حاتم، وأحمد مجدي وكامل الباشا، وإسراء صبري، في فيلم “حظر تجول”، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وطرحت مؤخرًا، فيلم “لص بغداد” مع الفنان محمد إمام، ياسمين رئيس، محمد عبد الوهاب، أحمد العوضي.يشار إلى أن أخر أعمال أمينة خليل فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام، والذى يعرض في السينمات حالياً وتدور أحداث ألفيلم فى إطار من "الأكشن " تتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ويندرج ألفيلم تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة من خلال مجموعة من اللصوص التى تحأول الوصول لمقبرة الإسكندر الأكبر لسرقتها.

يشارك فى بطولة ألفيلم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس ، ومحمد عبد الرحمن توتة ، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.