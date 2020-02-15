شكرا لقرائتكم خبر عن "لص بغداد" يتصدر الـ Box Office بـ 27 مليون جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم "لص بغداد" إلى 27 مليوناً فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك منذ انطلاق عرضه، بعدما حقق أمس الجمعة 839,867 ألف جنيه، تضاف إلى إجمالى ما حصده فى الأيام الماضية، ليواصل تصدره لإيرادات الـ Box Office منذ طرحه يوم الأربعاء 22 يناير الماضى، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفيلم نال إشادات كبيرة بسبب تنوعه بين الأكشن والكوميديا.
وفى سياق آخر بدأ عرض الفيلم فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا، بدءًا من يوم 29 يناير الماضى، وكان محمد إمام ومحمد عبد الرحمن قد افتتحا الفيلم فى مدن دبى والأردن، واحتفلا مع الجمهور بعرض الفيلم.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.
"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.
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