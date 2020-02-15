شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط لحياته ومكسوف وبسيط ودمه خفيف.. شاهد أول لقاء تليفزيونى لعمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مكسوف وبسيط وخفيف الظل وخايف من الكاميرا" هكذا ظهر الهضبة عمرو دياب في أول لقاء تلفزيونى أجرته معه الإعلامية الكبيرة فريال صالح للتليفزيون المصرى وكان وقتها عمره 21 عاما.

فى هذا الفيديو النادر تحدثت الإعلامية الكبيرة عن الموهبة الجديدة التى رشحها الموسيقار هانى شنودة، وطلبت منه تعريف نفسه.

وقال الهضبة الذى لم ينظر إلى الكاميرا خلال اللقاء إنه طالب بالمعد العالى للموسيقى وعمره 21 عاما ونصف، وفسر تأخره فى الدراسة فى معهد الموسيقى بأنه درس بعد الثانوية العامة لمدة عامين بالمعهد الفنى التجارى.

وسألت الإعلامية فريال صالح المطرب الناشئ وقتها عن سبب هروبه من الكاميرا فأجاب بخجل "أول مرة أواجه الكاميرا".

وتحدث عمرو دياب فى هذا الفيديو عن الجديد الذى يعتزم تقديمه فى الفن والإضافة التى سيقدمها للغناء، قائلا: "أحاول أن أكون حراً فى غنائى، أكون بطبيعتى"، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال لن يغنى مرتديا بدلة، لأنه لا يرتديها فى هذا السن إلا فى المناسبات، وأنه سيغنى فى الشارع وفى كل مكان دون قيود.

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وتابع دياب: "هاغنى تجارب مريت بيها ومر بها الشباب وأترجم هذه الحكايات، وأتحرك ببساطة، وأختار الكلمات التى تناسبنى ويكون لها موضوع وحدوتة مريت بيها، يعنى مثلا ممكن أغنى للقطار لو حدث فيه موقف".

وتحدث الهضبة خلال اللقاء عن الأغنية الوطنية التى يستعد لتقديمها وهى أغنية "أحضان الجبل"، والتى طرحها بعد هذا اللقاء فى ألبوم يا طريق عام 83 من خلال حكاية حب بين شاب وفتاة، وكان وقتها يجرى بروفات الأغنية التى تقول كلماتها: "فى يوم والشمس طالعة بألوانها الرقيقة ولمستها الدهب، همسك ايدك وهاخدك لبيت أبيض صغيّر فى أحضان الجبل، البيت ده فيه أتولدت، على بابه كبرت، وأتعلمت اني أغني أول غنوه دافيه زي شمسنا، زي قلوب الصبايا اللي في حيِنا، والألوان البريئه على ابواب بيوتنا، على الجدران بتحكي أن الكون أتولد، في بيت مصري صغيّر في احضان الجبل".

وأكد دياب أنه جلس مع الشاعر هانى زكى الذى كتب الأغنية ليعرف منه الأجواء التى كتب فيها الأغنية.

وأشار عمرو دياب إلى أن مثله الأعلى أى مطرب ناجح، وأن أهم مثل أعلى له الموسيقار محمد عبد الوهاب، وغنى له أغنيتين هما "البعد يصعب على الحبيب، بلاش تبوسنى في عنيا"، كما غنى موشح "عجبا لغزال قتال"، وأغنية "عراف" للفنان محمد الحلو، مؤكدا أنه يغنى بطريقته ولا يقلد أحد، ويتمنى أن يسمعه موسيقار الأجيال.