خاص| بعد حكم حبسه 30 سنة.. هل بطرس غالي عضو بنقابة الممثلين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم السبت 15 فبراير، حكمًا يقضي بمعاقبة الممثل بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف غالي، بالسجن المشدد 30 سنة؛ وذلك لاتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا.

غالي صاحب رصيد كبير من الأعمال الفنية، ظهر خلالها بأدوار ثانوية ومساعدة، يتذكرها الجمهور، وبسؤال نقابة المهن التمثيلية عما إذا كان عضوًا في النقابة، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه –غالي- ليس عضوًا بالنقابة.

مشوار غالي في عالم الفن يمتد لأكثر من 30 عامًا، ومن أبرز الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي شارك فيها: "لعبة حب"، "تيمور وشفيقة"، "أسماء"، "سمير وشهير وبهير"، "بشتري راجل"، "فرح ليلى"، "حارة اليهود"، و"ليالي أوجيني".