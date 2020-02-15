هالة خليل: "حبسوني بالبيت ومنعوا عني المصروف بسبب دراسة السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت المخرجة هالة خليل، خلال مشاركتها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، إنها كانت تدرس في كلية الهندسة، وفي الوقت نفسه دخلت المعهد العالي للسينما، دون أن تخبر أهلها.

وأضافت في تصريحات لها أنها ظلت على هذا الوضع، ونجحت في الكلية، وكانت الأولى على دفعتها في المعهد، لكنها اكتشفت أنها أقرب إلى السينما، فأخبرت عائلتها.

وتابعت: "عائلتي لم يتقبلوا الأمر، ومنعوا عني المصروف، وحُبست في البيت لمدة ٣ شهور، وفي النهاية أقنعت والدتي، والدي بأنني لن أتراجع، وتم الاتفاق على دخول كلية الإعلام بجانب معهد السينما".

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واستطردت: "كان الأمر صعب للغاية، كنت امتحن في الكلية والمعهد في اليوم نفسه، واستطعت أن اتخرج في المعهد الأولى على دفعتي".

وأشارت إلى أن والدها حتى وفاته لم يكن متقبلا فكرة عملها بالإخراج فقد كان جزءا من نسيج المجتمع الروافض لذلك، ولكن والدتها كانت تدعمها بقوة.

يُذكر أن هالة بدأت حياتها بالعمل مساعدة مخرج في فيلم "البطل"، ثم أخرجت مسلسل "شباب أون لاين"، ثم أفلام "أحلى الأوقات"، و"نوارة"، ومسلسل "بالحجم العائلي".