بعد الحكم بسجنه 30 سنة.. 10 معلومات عن الممثل بطرس غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم السبت 15 فبراير، حكمًا يقضي بمعاقبة الممثل بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف غالي، بالسجن المشدد 30 سنة؛ وذلك لاتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن القضية والممثل بطرس غالي:

- اسمه بالكامل بطرس رؤوف بطرس غالي.

- شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق.

- تم اتهام بطرس غالي في قضيتي "تهريب آثار"، حُكم عليه في الأولى بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.

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- حُكم على بطرس في القضية الثانية بـ15 سنة وغرامة مليون جنيه، مع مصادرة الآثار لمصلحة المجلس الأعلى للآثار وإلزامه مع المتهمين في نفس القضية بالمصروفات الجنائية.

- ووجهت له اتهامات بالمشاركة في تهريب حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة - حسب التحقيقات.

- بطرس قدم أدوارًا ثانوية ومساعدة في عدد كبير من الأعمال الفنية، بدأها في ثمانينات القرن الماضي.

- شارك في أفلام "سرقات صيفية"، "مرسيدس"، "لعبة الحب"، "تيمور وشفيقة"، "عين شمس"، "سمير وشهير وبهير"، "أسماء"، "بشتري راجل" و"بلاش تبوسني"، "الشوق".

- له رصيد كبير من الأعمال التليفزيونية، ومن بين أشهر المسلسلات التي شارك فيها: "فرح ليلى"، "حارة اليهود"، "قلوب"، "أخت تريز"، "فرقة ناجي عطا الله"، "ليالي أوجيني"، "دوران شبرا"، "عوالم خفية"، "ليلة".

- شهد العام الماضي 2019، مشاركته في 4 أعمال، ظهر في اثنين منها كضيف شرف: "كارمن"، "الواد سيد الشحات"، "علامة استفهام" و"Ramy".