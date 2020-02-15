شاهد.. راغب علامة يحتضن أصغر معجبة بحفل أولمبيا

نشر المطرب راغب علامة صورة جديدة له، وظهر خلالها يحتضن طفلة على المسرح من حفل أولمبيا بباريس مساء أمس، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
الرائع مساء أمس".
وعلق راغب على الصورة قائلًا:"محبّة الأطفال هى المحبّة الأنقى والأكثر صدقًا.. صورة من حفل الأولمبيا
الجدير بالذكر أن المطرب راغب يستعد لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى، ألحان الموسيقار د.طلال، إشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.
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