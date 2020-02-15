قالت المنتجة درة بو شوشة، أنها لم تختار مهنتها كمنتجة، لافتة إلى أنه بدأ الأمر معها بقراءة السيناريو وترجمة الأفلام علي عدد من القنوات.
وتابعت درة بشرى حديثها خلال ندوة "سينمائيات عربيات يتحدثن عن المعوقات التي تقابل المرأة في العمل بالسينما" ضمن فعاليات صالون أبو سمبل الذي يقام علي هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة : "عملت مع المنتج أحمد بهاء عطية وكنت أدرس
وختمت درة حديثها قائلة: شعرنا بالخوف وقت تولي حزب النهضة والإخوان للأمور في تونس لأن التصويت لهم كان ذكوري وليس ديني وجميع من يعمل بالسينما شعر أن هناك ردة ستحدث للفن والمجتمع ولكن الأمر لم يستمر طويلا، وأري أن المرأة تعمل علي نفسها أكثر من الرجل ولذلك بدأت تحصل علي جزء بسيط من حقها.
كانت هذه تفاصيل خبر درة بو شوشة : نجحت في الإنتاج رغم أن الكثير يعتبرها مهنة للرجال فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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