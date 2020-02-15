عزة كامل: انتقلت أمراض السينما التجارية للسينما المستقلة

قالت د. عزة كامل، نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان، أنها قدمت حلقتين نقاشيتين مع مجموعة من السينمائيات ناقشنا فيهم كيفية نظر المجتمع للمرأة التي تعمل في هذا المجال وكيف توفق بين حياتها وعملها وكيف تركت العديدات منهن السينما لرفض الزوج والمجتمع عملهم لأنهم يرون ذلك انحلال حتي أن البعض منهم كان يدرس السينما ويعمل بها سرا خوفا من

الأهل والمجتمع.

وأضافت د. عزة خلال ندوة "سينمائيات عربيات يتحدثن عن المعوقات التي تقابل المرأة في العمل بالسينما" ضمن فعاليات صالون أبو سمبل الذي يقام علي هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة : " فرص المرأة في السينما صعبة لأنهم يواجهون العديد من المعوقات وخاصة في بدايتهم وتعرض العديد

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منهم للتحرش والتمييز الجنسي من بعض العاملين واليوم انتقلت أمراض السينما التجارية للسينما المستقلة".

وتابعت : "هناك العديد من السيدات التي تم رفض عملهن في التصوير، كما يتعامل بعض الفنيين مع المرأة التي تعمل بالسينما بشكل سيء لأنهم يرون أن الرجل أفضل من المرأة وهو ما يدفع العديد من المبدعات للبعد عن صناعة السينما بعد معاناتهم في صناعة الأفلام، ولذلك يجب توفير فرص آمنة للنساء وإتاحة الفرص لهم والقضاء علي إذدواجية الفكر لدي الرجال الذين يعملون بالسينما.