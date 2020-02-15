ماريان خوري: واجهت صعوبة في بداية عملي لعدم دراستي السينما

قالت المخرجة والمنتجة ماريان خوري، أنها من أسرة سينمائية، لافتة إلى أن والدها كان يعمل في السينما منذ الخمسينات.

وأضافت ماريان خلال ندوة "سينمائيات عربيات يتحدثن عن المعوقات التي تقابل المرأة في العمل بالسينما" ضمن فعاليات صالون أبو سمبل الذي يقام علي هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: " تربيت كولد

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في المنزل مثل أشقائي ولم يكن يفرق بيننا ولكنه كان يطالبني بالبعد عن السينما وخاصة مع يوسف شاهين لأن شخصيته صعبة، فعملت في البداية ببنك ثم تركت العمل به بعد وفاة والدي وعملت بعدها مع يوسف شاهين كمنتج منفذ.

وأضافت ماريان: كنت سعيدة ببدايتي مع يوسف شاهين في الثمانينات وواجهت صعوبة في بداية عملي لأنني لم أدرس السينما ولذلك كنت أخاف منه ومن الكاميرا وكل ما يتعلق بصناعة الفيلم إلي أن اكتسبت الثقة والخبرة التي أنا عليها اليوم وقمت بتقديم فيلم احكيلي وأعتقد أنه حقق نجاح أكبر من فيلمي السابق الذي لم يقبله الجمهور والنقاد لأني وقتها لم أكن أعلم ما هي السينما أو مصطلحاتها.