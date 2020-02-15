هالة خليل : أسرتي لا علاقة لها بالسينما ولا تحترمها

قالت المخرجة هالة خليل، أنها من أسرة لا علاقة لها بالسينما ولا تحترمها ورفضوا عملي ودخلت كلية الهندسة بدلا من معهد السينما ووقتها لم استطع معارضتهم ولمني اشتىكت في مسرح الجامعة وقمت بالتمثيل والإخراج.



وأكدت هالة خلال ندوة "سينمائيات عربيات يتحدثن عن المعوقات التي تقابل المرأة في العمل بالسينما" ضمن فعاليات صالون أبو سمبل الذي يقام علي هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: "أنها شاركت في منتخب جامعة القاهرة ووقتها علمت من بعضهم أنهم سيقدمون في معهد السينما وكان معهم استمارة إضافية وقدموها لي وشاركت في اختبارات المعهد ونجحت في كل التصفيات رغم أني كنت غير

مهتمة ووصلت للمقابلة الشخصية النهائية بالمعهد وتم قبولي أنا وعبير فريد شوقي، ونجحت والتحقت بالمعهد ولم أخبر أهلي غير بعد عام وكنت الأولي علي المعهد في النتائج وقررت ترك الكلية والبقاء في المعهد ووقفت والدتي بجواري وساندت قراري بعد معارضة والدي للأمر ووصلنا لحل وسط فالتحقت بكلية الإعلام إرضاء لوالدي مع دراستي للسينما.

وأضافت هالة: قدمت في الدراسات العليا بالمعهد وفشلت في العثور علي عمل إلي أن قدمت في وزارة التربية والتعليم كمخرجة وحاولت كثيرا ثم أخرجت فيلم قصير بعنوان طيري

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يا طيارة وقدمت للوسط الفني بشكل جيد وحقق إقبال جماهيري وحصد جائزة بمهرجان ميلانو ثم طلبني المخرج مجدي أحمد علي للعمل معه كمساعد ثم قررت أن أترك العمل كمساعد مخرج لأنني لم أجد نفسي به وقررت إخراج أفلام قصيرة ثم مسلسل كوميدي للتليفزيون وكان بطولة بشري وأمير كرارة وأحمد الفيشاوي واسمه شباب اون لاين.

واستكملت هالة الحديث قائلة: بعدها كتبت فيلم أحلي الأوقات مع وسام سليمان وعثرنا علي جهة الإنتاج ثم تعلمت السيناريو وكتبت فيلم قص ولزق وأخرجته ثم فيلم نوارة ومؤخرا فيلم شرط المحبة وأحاول العثور علي جهة لإنتاجه، وظل والدي رافض لعملي في السينما ورغم علمه بنجاحي إلا أنه تجاهل عملي كمخرجة إلي يوم وفاته لأنه كان يرغب في أن أعمل مدرسة بعكس والدتي التي ما تزال تدعمني إلي اليوم.