تنطلق مساء اليوم، السبت، أولى حلقات مرحلة المواجهة الموسم الثالث من برنامج "The voice kids"، الذي يذاع عبر قناة mbcمصر.
ويشار إلى أن تضم لجنة تحكيم الموسم الجديد من البرنامج كل من المطربمحمد حماقي، المطرب عاصي الحلاني، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم.
ويذكر أن كان حَذوَ كل من الفائزَيْن بالموسميْن الأول والثاني: لين الحايك من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أولى حلقات مرحلة المواجهة في ذا فويس كيدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.