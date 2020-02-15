الليلة.. أولى حلقات مرحلة المواجهة في ذا فويس كيدز

تنطلق مساء اليوم، السبت، أولى حلقات مرحلة المواجهة الموسم الثالث من برنامج "The voice kids"، الذي يذاع عبر قناة mbc

مصر.

ويشار إلى أن تضم لجنة تحكيم الموسم الجديد من البرنامج كل من المطرب

محمد حماقي، المطرب عاصي الحلاني، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

ويذكر أن كان حَذوَ كل من الفائزَيْن بالموسميْن الأول والثاني: لين الحايك من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب.