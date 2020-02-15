الليلة.. القومي للمسرح يقدم دراسة نقدية تتناول عرض "البخيل"

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، اليوم السبت، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "البخيل"، في الخامسة مساء، بمقر المركز القومي للمسرح

والموسيقى والفنون الشعبية، ذلك تحت رعاية وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال.

ومن المقرر أن يحضر الدراسة النقدية جميع القائمين والمشاركين بالعرض المسرحي "البخيل"، إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان عادل حسان، ويتحدث فيها: المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، والناقد المسرحي وليد الزرقاني.