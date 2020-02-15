تعرف على أسماء الـ 14 أغنية لألبوم رامي جمال الجديد "أنا لوحدي"

تصدر رامي جمال، معدلات الأكثر تداولًا وبحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرح أحدث أغانيه "لقلبك سلام" من ألبوم "أنا لوحدي".

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج "رامي جمال، أنا لوحدك، لقلبك سلام"، محتفلين بتألق رامي جمال

في أغانيه خلال الفترة الماضية.

ويتضمن ألبوم رامي جمال الجديد، 14 أغنية وهم "استغنيت، ومش ملاحظ حاجة، وفاهماني، وبيهم كلهم، وأنا لوحدي، ومين غيرك في القلب، ويا مراكبي، واللى مشيوا، ومش دلوقتي، وسقف، وما

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غيرتش، وخليكي، وعيونك خطر، ولقلبك سلام."

وتفاعل جمهور رامي جمال، بالأغنية الجديدة، بنشر مقتطفات من الأغنية، وصور لألبوم رامي جمال، الجديدة، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب أمس، وحتي اليوم .

"لقلبك سلام".. كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، توزيع موسيقي وتسجيل غناء أحمد المغربي، وجيتار مصطفى نصر - جاليليو، وميكساج كريم عبد الوهاب، وديجيتال ماستر توما.