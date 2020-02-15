خاص الفن - رنا جمول من "77 فاصلة" إلى "واحد تحت الصفر"

ميرنا وليد - بيروت - بعد انتهاء الممثلة السورية ​رنا جمول​ من المشاركة في فيلم "77 فاصلة" مع المخرج مالك محمد، انخرطت في تصوير فيلم ثان بعنوان "واحد ​تحت الصفر​" سيناريو وإخراج معاذ حسن الباشا.

وكشفت لموقع "الفن" أن المحرك الأساس لمجريات هذا الفيلم هو الشك وما يمكن أن ينتج عنه، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي يطرأ عليه خلل يؤدي إلى نتيجة ورد فعل غير متوقعين، كما يرصد حكاية عائلة ضمن منزل مغلق الأبواب تعيش حالة الشك بسبب زيارة شخص غريب إليها.

وتؤدي رنا دور البطولة إلى جانب ماهر أحمد ومحمد صقور وفوز نضال ونسيم أبو دان.

وكانت جمول قد أكدت لموقعنا في وقت سابق أنها وقّعت عقد إنضمامها إلى مسلسل "ومن الحب" مع المخرج باسم السلكا في العمل الذي ألفه تليد الخطيب، ويشارك فيه ​فادي صبيح​ و​مهيار خضور​ و​هيا مرعشلي​ ونادين قدور.

كما كشفت أنها ستشارك في مسلسل بدوي في الإمارات، لكن لم يستقر القائمون على إسمه بعد.

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