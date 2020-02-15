صلاح الكردي يطلق جديده "موتني غيابك"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان ​صلاح الكردي​ أغنية "موتني غيابك" من كلمات علي المولى والحانه، برؤية جديدة حصرياً عبر أحد التطبيقات لمدة أسبوع حيث حصدت اعجاب الجمهور ولقد قام بإطلاقها بعدها على جيمع الاذاعات في لبنان والعالم العربي وجميع المنصات الرقمية.

هذا ويستعد الكردي لاحياء حفل عيد العشاق هذا الأسبوع في أحد المطاعم في لبنان.

اضافة الى ذلك يطرح اغنية جديدة خلال الاسابيع القليلة المقبلة،من كلماته والحانه وتوزيع ايليا نستا.

ومن أنجح الأعمال التي كان قدمها صلاح في الفترة الماضية تيتر مسلسل ( خمسة ونص ) أغنية ( يا بتفكر يا بـ تحس ) غناء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بالتعاون مع الشاعر علي المولى والملحن صلاح الكردي ، وفي التوزيع الموسيقي جيمي حداد .

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